Dopo la neve dei giorni scorsi, cielo nuvoloso ma temperature in rialzo su Torino e provincia

Dopo la neve dei giorni scorsi, il cielo resterà prevalentemente nuvoloso in questo inizio di settimana, accompagnato però da un generalizzato rialzo delle temperature.

A Torino avremo questa situazione: oggi e domani, martedì 20 e mercoledì 21 dicembre

Annuvolamenti irregolari , in intensificazione dalla serata con nebbie. Temperature con valori massimi e minimi in graduale aumento tra -2 - 2°C le minime 4 e 8°C le massime nel torinese. Venti deboli in pianura, moderati, affiche di Foehn sulle Alpi settore Ovest.

Giovedì 22 dicembre

Ancora nuvolosità irregolare e nebbie, con nubi più marcate sulla Liguria di ponente, ma poco probabili le precipitazioni.

Da venerdì 23 dicembre

Annuvolamenti sparsi su tutto il Piemonte, con temperature generalmente miti anche a Natale.

Previsioni Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino