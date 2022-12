Negozi, piattaforma logistica e residenze universitarie: primi passi per la riqualificazione delle ex OGM

Passi in avanti per la riqualificazione delle ex officine Grandi Motori. Siamo ad Aurora, in corso Vigevano all’angolo con via Cuneo: questa mattina, su proposta dell'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni, è stata approvata la delibera relativa al Programma Integrato. Si tratta di uno strumento urbanistico in variante al PRG attuale, e definisce le destinazioni d’uso che si potranno insediare nell'ex sito industriale. Viene così ridisegnata l’intera area, estesa per circa 70.000 mq e dismessa da molto tempo, che verrà trasformata con nuovi servizi e funzioni per la città.

Mazzoleni: "Svolta per riqualificazione Torino nord"

“L’area Ex OGM - sottolinea l’Assessore Mazzoleni - è uno dei grandi tasselli della dismissione industriale, particolarmente importante data la sua vicinanza con il centro e il suo rapporto col tessuto urbano circostante. Questa riqualificazione segna una svolta nella trasformazione della zona nord di Torino: un’area complessa che da tempo aveva perso la sua originaria funzione produttiva, trova nuove vocazioni con spazi e servizi a disposizione dei cittadini”.

Piattaforma per logistica e residenze universitarie

L’area verrà suddivisa in quattro quadranti, così delineati: il primo è a nord, lungo via Damiano e corso Vigevano, e comprende l’edificio noto come “la Basilica”, che verrà recuperata con l’insediamento di attività commerciali non alimentari, dotata di uno spazio adibito a parcheggio pubblico. Il secondo quadrante, che affaccia sui corsi Vigevano e Vercelli, sarà dedicato in gran parte alla residenzialità universitaria e temporanea con la ristrutturazione dell’edificio noto come “Lingottino”, e la realizzazione di una nuova manica lungo corso Vigevano. Sempre in quest’area, verrà realizzata una piattaforma per la logistica e l’e-commerce.

Giardino pubblico da 15mila metri

Il terzo quadrante, compreso tra le vie Damiano e Carmagnola, prevede la possibilità di insediamento di strutture dedicate a servizi ed abitazioni. Nel quarto quadrante, a sud e in corrispondenza di via Cuneo e Corso Vercelli, si estende l’area di proprietà della Città di Torino, che si riserva la possibilità di realizzare un mix funzionale di servizi e residenza.

Questa trasformazione doterà, inoltre, il Comune di una grande area, di oltre 15 mila metri quadrati , dedicata a giardino pubblico con spazi attrezzati.