I comitati di Aurora chiedono certezze sul progetto Esselunga alle ex OGM

Solo lo scorso agosto, durante nell'ultima seduta del Consiglio Comunale dell'era Appendino, l'approvazione della variante al piano regolatore aveva posto una pietra miliare sulla realizzazione del progetto targato Esselunga-Mattioda Costruzioni in una delle aree industriali abbandonate più famose di Torino: le ex OGM di corso Vercelli. Oggi, con il 2022 alle porte e i lavori non ancora partiti, i comitati attivi sul territorio si chiedono a che punto si è arrivati con l'iter.

“ Progetto portatore di un rinnovamento radicale”

In particolare, Associazioni e Comitati Riuniti di Porta Palazzo, ARQA Associazione per la Riqualificazione del Quartiere Aurora, Comitato Cittadini Quadrilatero Aurora e Comitato un'Aurora per Tutti hanno scritto al neo assessore all'urbanistica Paolo Mazzoleni per ribadire il proprio appoggio: “Il progetto - si legge nel documento – permetterà ai cittadini di riprendere possesso di questi spazi e creerà nuove occasioni di lavoro, per questo è accolto con estremo favore dai cittadini e viene percepito come portatore di rinnovamento radicale e di una profonda trasformazione urbana e sociale”.

La richiesta di un incontro con l'assessore all'urbanistica Mazzoleni

Le 4 realtà chiedono a Mazzoleni anche un incontro per avere aggiornamenti precisi sugli ultimi sviluppi: “Nell'intento – prosegue la lettera – di instaurare una futura proficua collaborazione, gli scriventi chiedono cortesemente di poter fissare un incontro al fine di poter ricevere informazioni in merito allo stato attuale e futuro del progetto, affinché possano ottenere risposte attese dai cittadini”.