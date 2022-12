Ci sono delle difficoltà specifiche da superare quando dobbiamo approntare un servizio di trasporto disabile in carrozzina: sono difficoltà che sono perfettamente conosciute sia dal disabile stesso ma soprattutto da chi se ne occupa ovvero una ditta specializzata nel fornire uno specifico servizio di trasporto disabile in carrozzina.

In questo articolo cercheremo di affrontare questo argomento particolarmente importante perché sono tante le persone che purtroppo non possono più camminare o che per la maggior parte dei casi utilizzano una carrozzina per spostarsi sia fuori di casa ma anche in casa. Però esistono anche viaggi più lunghi: come fare?

Possiamo sicuramente contattare una azienda che si occupa di fornire questo servizio di trasporto disabili per parlare del nostro problema e soprattutto per chiedere un consiglio sul da farsi. In genere questo genere di servizi di trasporto funziona andando a prenotare in anticipo però non è detto al 100%, perché se impariamo a conoscere tutti i professionisti che interloquiranno con noi ci renderemo conto che sono persone che vogliono semplicemente aiutarci laddove riescono ad avere una qualità di vita ottima. Una buona qualità della vita prevede di potersi spostare non solamente per esigenze sanitarie, riducendo al minimo le interazioni o i viaggi di piacere.

Lo spostamento deve includere momenti di svago anche piuttosto importanti, per andare ad una gita, per andare a svolgere una determinata attività che ci piace. È molto importante che la persona disabile non vada a racchiudere tutto il suo mondo interno di una stanza di casa propria dove si nasconde.

Che cosa sono i veicoli per il trasporto dei disabili

Innanzitutto non bisogna confondere il servizio di ambulanza privata con un servizio di trasporto disabili perché si tratta di due cose completamente differenti tra di loro.

Ambulanza privata serve per portare una persona, perché no, anche una persona disabile all’interno di una struttura ospedaliera o di un ambulatorio o al proprio domicilio a partire da una di queste strutture.

È un mezzo che è predisposto soprattutto per agevolare gli spostamenti che rimangono all’interno dell’ottica e del campo sanitario. In questo caso la carrozzina è facilmente agganciabile all’interno dell’ambulanza ma questo è possibile dirlo anche di un servizio di trasporto disabili.

Dove i mezzi che vengono allestiti per andare a sopperire a eventuali bisogni insorti a causa di una disabilità, sono stati proprio progettati su misura per contenere anche una carrozzina ovvero quel mezzo di trasporto che a sua volta può essere considerato tale e che è di fondamentale importanza per tante persone disabili. Le carrozzine sono di differente peso e dimensioni e servono ad una cosa piuttosto che è un’altra, non bisogna dimenticarsi infatti che ci si trova spesso di fronte a delle situazioni che sono diverse e che devono essere analizzati approfonditamente sulla base della necessità e della voglia soprattutto di trovare una risposta pertinente ad una domanda così urgente e importante.

Il trasporto di una persona disabile può avvenire anche in campo del tempo libero e anzi è uno dei motivi migliori per richiederlo.