Grugliasco, il 22 dicembre ultimo Consiglio comunale dell'anno

La riunione del Consiglio Comunale di Grugliasco è convocata per giovedì 22 dicembre, alle 18, nell’aula “Sandro Pertini”, al primo piano del municipio, in piazza Matteotti 50.

All’ordine del giorno, predisposto dal presidente del Consiglio Comunale, Luigi Musarò, i seguenti argomenti: interrogazioni; Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 - 2023 - Modifica programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo non inferiore a 40.000 euro relativa ad attività legate ad opere connesse al PNRR – terza variazione; addizionale IRPEF – Riformulazione nuove fasce di reddito per l'anno 2022 come da indicazione MEF; carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani – delibera ARERA n° 15/2022/r/rif del 18/01/2022 - Ratifica della delibera n° 23 del 29 novembre 2022 di Cados; proroga al 31 dicembre 2023 della convenzione tra S.I.T.O. S.p.A. ed i Comuni di Grugliasco, Orbassano, Rivalta, Rivoli e Torino per la gestione dei servizi pubblici usufruibili dagli utenti insediati nell'Interporto di Torino – approvazione.

E ancora; Commissione Comunale Orti Urbani, designazione componenti; concessione d’uso su proprietà della Città Metropolitana di Torino, sita in via Alberto Sordi 13 a Grugliasco - approvazione secondo addendum al contratto del 15 dicembre 2014, con proroga al 30 giugno 2023; razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie del Comune di Grugliasco anno 2022; ordine del giorno ad oggetto “Promuoviamo come Città di Grugliasco la rappresentanza paritaria del sistema elettorale regionale” presentato dai capigruppo di maggioranza Cannia Sandra (Partito Democratico), Castrovillari Vincenzo (Progetto Grugliasco), Siciliano Felice (Grugliasco al Centro), Zuffellato Stefano (Gru On per Grugliasco); mozione ad oggetto: “Adesione all'iniziativa - Io rispetto il ciclista - con installazione di cartelli” presentata dal consigliere comunale Zuffellato Stefano, capogruppo Gru On per Grugliasco.

La riunione del Consiglio è pubblica ed i cittadini possono assistervi. I lavori del Consiglio Comunale si potranno seguire in streaming sul sito web istituzionale (www.comune.grugliasco.to.it).