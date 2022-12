Sanità, il territorio torinese fa squadra per usare al meglio i soldi del Pnrr

Il territorio torinese fa squadra per sfruttare al meglio le opportunità economiche del Pnrr per la sanità territoriale. È stato siglato oggi un verbale di accordo fra Comune, Città Metropolitana, le quattro Asl dell'area metropolitana, i presidenti delle conferenze dei sindaci e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, per una strategia comune per la pianificazione e programmazione delle missioni 6 e 5 del Pnrr per il ridisegno della sanità territoriale.

"Sanità territoriale frutto di ascolto"

I fondi

Per dare un'idea dei fondi europei che arriveranno nei prossimi anni, basti pensare che per la missione 5 dell'ambito socio sanitario solo per Torino arriveranno circa 15 milioni di euro. Soldi che verranno investiti in interventi strutturali. Per quanto riguarda la missione 6 del Pnrr per l'Asl To3 sono attesi circa 30 milioni di euro, mentre per l'Asl To5 14milioni e mezzo.