Silvio Viale mr presenze della Sala Rossa, l'ex aspirante sindaco Damilano il più assente

Nuove aperture e tour del Comune

Dopo le limitazioni imposte dalla pandemia di Covid, sono poi riprese a pieno ritmo le visite guidate alle Sale auliche e al Rifugio antiaereo di Palazzo Civico. Da 100 visitatori e visitatrici nel 2021 si è passati a 2.778, grazie anche alle aperture straordinarie di 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre, volute dalla Presidenza del Consiglio Comunale.

Proprio in quest'ultimo ambito, la Presidente del Consiglio Maria Grazia Grippo ha annunciato la volontà di organizzare nel 2023 dei nuovi tour del Comune. "Non rinunceremo - ha spiegato - alle nostre guide volontarie, ma vogliamo implementare le aperture del Comune e ampliare il target di visitatori". L'idea, che sta prendendo forma grazie ad un'interlocuzione con la vice sindaca Michela Favaro e l'assessore Mimmo Carretta, è di fare un accordo con le guide istituzionali per portare nuovi turisti alla scoperta del Comune, su modello di quanto accade a Firenze con Palazzo Vecchio. "Puntiamo ad entrare strutturalmente - ha concluso Grippo - nelle attività proposte ai non torinesi".