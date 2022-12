Grugliasco, fino al 23 dicembre la casetta di Babbo Natale aspetta grandi e piccini

“La casetta di Babbo Natale ti aspetta”! Fino al 23 dicembre a Villa Boriglione, in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco, Babbo Natale, con l'aiuto dei suoi Elfi racconterà le sue storie, ascolterà i più piccini, raccoglierà le letterine in compagnia della renna Rudolph. L'iniziativa è a cura della Pro Loco nell'ambito di Natalinsieme.