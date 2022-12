Nel Richelmy sosta a prezzo ridotto di notte e nel weekend per abita nella Circoscrizione 4

Dal 1° gennaio 2023 il parcheggio in struttura “Richelmy” offrirà a tutte le persone residenti o con domicilio all’interno della Circoscrizione 4 la possibilità di usufruire di abbonamenti a tariffa agevolata in ore serali e notturne e in tutti i week-end e giorni di festa.

Gli obiettivi

L’iniziativa segue quella avviata a luglio su proposta dell'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta nei parcheggi GTT in struttura della circoscrizione 8 (Nizza, D’Azeglio, Bacigalupo, Molinette e Ventimiglia), per i quali la convenzione che prevede tariffe agevolate destinate a residenti e dimoranti viene anch’essa prorogata al 30 giugno 2023 .

Le tariffe

Chi vive nella Circoscrizione 4 potrà lasciare la sua auto nella struttura dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 7.30, mentre il sabato e i festivi per 24 ore. La tariffa mensile per i residenti sarà di 40 euro, 55 euro per i dimoranti.

La trimestrale sarà di 100 euro per i residenti, mentre per i dimoranti di140 euro. L’iniziativa partirà in via sperimentale per 6 mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno 2023.