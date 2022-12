Atc cerca aspiranti scrittori: arriva "Paper Street", con Giuseppe Culicchia a fare da "guida"

Raccontare l’abitare. Abitare una città, un quartiere, una casa popolare, una stanza del proprio appartamento, ma anche un luogo dell’anima, una storia. È questo il filo rosso del progetto Paper street, che si propone di selezionare aspiranti narratori – possibilmente provenienti da contesti di periferia e case popolari - per un corso di scrittura creativa e lettura ad alta voce.





[Giuseppe Culicchia partecipa al progetto Paper Street]





Il percorso si articolerà in 6 incontri di due ore ciascuno che si svolgeranno tra febbraio e maggio 2023 alle Ogr con in cattedra un insegnante d’eccezione: lo scrittore torinese Giuseppe Culicchia, che a proposito di edifici - o almeno la loro parte più esterna - aveva scritto un volume come "Muri e Duri". "L’obiettivo- dice - è di aprire un dialogo e un confronto con chi vuole avvicinarsi al mondo della lettura e della scrittura e di vincere la soggezione che possono mettere i libri e la paura del foglio bianco. Mi interessa capire come la nostra città possa essere raccontata da chi non vi è nato e la abita da un periodo più o meno lungo, e conoscere la storia di chi vorrà partecipare a questo percorso di condivisione, scoprire quali storie sono racchiuse nelle stanze di chi vive nei vari quartieri di Torino, e magari sogna a occhi aperti di raccontarle. Vorrei insomma che Paper Street fosse capace di accendere la scintilla del racconto di sé e del mondo di ciascun partecipante, perché credo che in tutti noi ci sia almeno una storia che sentiamo come necessaria e che spesso per vari motivi facciamo fatica a raccontare. Scrivere per certi versi è un po' come andare dallo psicanalista, mentre leggere ci aiuta a vivere tante altre vite oltre alla nostra, nel momento in cui ci immedesimiamo in un personaggio o veniamo rapiti da una storia".

I 15 partecipanti selezionati lavoreranno sulla scrittura, affinando le competenze tecniche necessarie, ma anche sulla lettura ad alta voce, come metodo per ascoltare il ritmo delle storie, comprendere l’importanza delle pause e anche per ascoltare sé stessi. Il bando di partecipazione apre oggi e per candidarsi c’è tempo fino al 22 gennaio 2023. Non sono richiesti alcun titolo di studio o formazione particolari ma soltanto avere più di 18 anni, essere residenti a Torino o nei Comuni dell’area metropolitana – preferibilmente in un quartiere popolare – e soprattutto avere una grande passione per la lettura e la scrittura. Chi vuole partecipare dovrà inviare un testo della lunghezza massima di due pagine, presentandosi e raccontando perché è interessato a Paper Street.

Per questo Atc e la sua società in house Casa Atc Servizi, partner del progetto, invitano tutti gli abitanti del patrimonio di edilizia sociale interessati a farsi avanti e inviare la propria candidatura. «Paper Street è una scuola di scrittura creativa gratuita e rivolta ai cittadini più fragili, che porta nelle case popolari merito e opportunità – dice il presidente di Casa Atc Servizi Maurizio Pedrini -. Unisce la tradizione di città della scrittura che spazia da Salgari e Nietzsche a Pavese, alla sensibilità sociale della tradizione sia laica che cattolica. La presenza di Giuseppe Culicchia è garanzia d’eccellenza per un racconto della città e delle sue periferie, che mi auguro possa essere dirompente e autentico. Stiamo realizzando iniziative che fino a due anni fa erano inimmaginabili, che portano attenzione al tema dell’abitare pubblico e soprattutto alle persone che lo vivono».

L’iniziativa è promossa dell’associazione Kallipolis che si occupa di rigenerazione urbana, artistica e culturale, con il contributo di alcuni sponsor privati (Acqua Valmora, Supermercati Borello e Team Work srl). Tutte le informazioni e i dettagli sul sito www.kallipolis.net