Natale in scena: ecco gli appuntamenti di lettura nelle Biblioteche Civiche di Torino

Continuano gli appuntamenti della Fondazione TRG per NATALE IN SCENA nelle Biblioteche Civiche della Città di Torino.

Le letture sceniche sono CANTO DI NATALE, rivisitazione del celebre racconto di Charles Dickens, con Claudio Dughera e Claudia Martore, LA PIRAMIDE INVISIBILE, un vero e proprio viaggio nel tempo con Francesco Giorda che interpreta un archeologo buffo, curioso e bizzarro, e L’ALBERO DEI REGALI, uno spettacolo interattivo con un Albero di Natale parlante, con Elena Campanella e Vincenzo Di Federico. L’ingresso è libero.

CANTO DI NATALE

Di e con Claudio Dughera e Claudia Martore. A cura della Fondazione TRG

Rivisitazione scenica del celebre racconto di Dickens. Canto di Natale racconta la storia di un uomo d'affari, Scrooge, avaro ed egoista, che trascura la famiglia ed è incapace di apprezzare le piccole cose come il calore che regala il Natale. Ma la notte della vigilia qualcosa di magico accade. Scrooge si trova ad affrontare le ombre del suo passato, quelle del presente e del futuro in un'esperienza che cambierà radicalmente il suo atteggiamento verso il prossimo.

Attraverso il teatro d'attore, quello d'animazione e di figura lo spettacolo indaga i temi della generosità e della compassione conducendo i bambini in una divertente riflessione intorno ai valori del Natale.

L'ALBERO DEI REGALI

Con Elena Campanella e Vincenzo Di Federico. A cura della Fondazione TRG

Uno spettacolo interattivo da non perdere! Quando nell'aria c'è quel profumo rarefatto di umido mescolato al fumo dei comignoli e al suono immaginario di misteriosi campanelli, si percepisce che il Natale è vicino. In questa magica atmosfera di festa, viene proposto un poetico e divertente gioco teatrale che coinvolge i bambini presenti tra il pubblico invitando alcuni di loro a partecipare alla situazione rappresentata dagli attori-narratori.

Uno spettacolo-dono pensato, ideato e dedicato ai bambini protagonisti assoluti delle suggestioni natalizie, ma anche un gioco teatrale che ha la forza di coinvolgere e divertire proprio TUTTI!

LA PIRAMIDE INVISIBILE Alla scoperta dell’antico Egitto

Di e con Francesco Giorda. A cura della Fondazione TRG

Un archeologo buffo, curioso e bizzarro conduce il pubblico in un vero e proprio viaggio nel tempo. Dal 2022 si torna indietro di 5000 anni. Abbandoniamo la nostra epoca per ritrovarci catapultati alla scoperta di un popolo e di un’epoca che ha lasciato un’eredità ricca e unica: gli Antichi Egizi. A nostra disposizione solamente una mappa e 51 carte-gioco che ci aiuteranno a non perdere la bussola e ci permetteranno di simulare dei veri e propri momenti di vita quotidiana del tempo. Percorrendo le sponde del Nilo e le sue terre fertili scopriremo verità storiche e una civiltà inaspettatamente simile alla nostra in quanto ad abitudini e stili di vita!

Giovedì 22 dicembre, ore 17.00

Biblioteca Italo Calvino (l.go Dora Agrigento 94 tel. 011 01120740)

LA PIRAMIDE INVISIBILE

Giovedì 22 dicembre, ore 17.00

Biblioteca Dietrich Bonhoeffer (corso Corsica 55 tel. 011 01135990)

CANTO DI NATALE

Giovedì 22 dicembre, ore 17.00

Biblioteca Cascina Marchesa (c.so Vercelli 141/7 tel. 011 01129230)

L’ALBERO DEI REGALI