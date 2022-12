Anagrafe, ecco gli orari e le aperture nei giorni delle Feste a Torino

In occasione delle festività natalizie, ad esclusione di lunedì 26 dicembre 2022 e di venerdì 6 gennaio 2023 i servizi anagrafici saranno garantiti grazie all’apertura di diverse sedi sul territorio cittadino.

La sede centrale di via della Consolata 23 resterà aperta con il normale orario di servizio: da lunedì a giovedì ore 08:15 - 15:00, venerdì ore 08:15 - 13:50.

Le seguenti sedi decentrate saranno aperte con il normale orario di servizio, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 14.30 e il venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30: via Guido Reni 96/16 (Circoscrizione 2), corso Racconigi 94 (Circoscrizione 3), via Stradella 192 (Circoscrizione 5), corso Vercelli 15 (Circoscrizione 7), via Campana 30 (Circoscrizione 8, San Salvario) e corso Corsica 55 (Circoscrizione 8).