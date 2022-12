Askatasuna, il tribunale del Riesame alleggerisce le misure cautelari: torna in libertà Giorgio Rossetto

Esce del carcere e torna agli arresti domiciliari Giorgio Rossetto, 60 anni, ritenuto leader dell'autonomia torinese e del centro sociale Askatasuna di Torino. Il Tribunale del Riesame ha infatti alleggerito le misure cautelari e restrittive a lui e ad altri sei militanti dei centro sociale di corso Regina Margherita 47, colpiti dai provvedimenti dopo che la Corte Cassazione, il 16 dicembre scorso, si era pronunciata nel quadro di un'inchiesta della procura.

Una settimana fa erano scattate le manette

Rossetto era finito in carcere, tre attivisti invece agli arresti domiciliari e per altri tre il divieto di dimora in Val di Susa e obblighi di firma. La Cassazione si era pronunciata su un ricorso degli indagati contro una decisione del tribunale del riesame di Torino, che aveva ordinato alcune misure cautelari e ipotizzato il reato di associazione per delinquere.

Askatasuna esulta: "Atto dovuto"

La Suprema Corte, su questo reato, ha disposto un "annullamento con rinvio" ai giudici subalpini. "Come immaginavamo i compagni e le compagne arrestate lo scorso giovedì sono già ritornati alla loro condizione precedente - si legge in una nota di Askatasuna - Le istanze presentate dagli avvocati sono state accettate e dunque Giorgio è tornato ai domiciliari, ad Umberto già ai domiciliari sono stati tolti braccialetto e restrizioni sulla comunicazione, Andrea torna in libertà ed Alice anche però con due firme a settimana. Altri a cui erano state date firme bigiornaliere e giornaliere tornano a firmare bisettimanalmente, caduto anche un divieto di dimora".