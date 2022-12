Autista al volante con un tasso alcolemico "record": sequestrata la patente e pure il mezzo

Guidava per mestiere, essendo un autotrasportatore, ma questo non gli ha impedito di mettersi al volante con un tasso alcolemico decisamente sopra la media: 2,4, il risultato alla luce del test effettuato dalla Polizia stradale. Ecco perché nei suoi confronti è scattato il sequestro sia della patente che del mezzo su cui viaggiava.



Ma si tratta solo di uno dei casi riscontrati durante i controlli effettuati nei giorni scorsi dalle forze dell'ordine, impegnati a vigilare sulla lucidità di chi si mette al volante, soprattutto di sera o di notte, anche alla luce dei recenti, drammatici fatti di cronaca.



Sono in tutto 29 i veicoli e 46 le persone sottoposte a verifica, per un bilancio di 8 patenti ritirate e 80 punti andati in fumo. Tra gli 8 sanzionati, 6 avevano un tasso alcolemico tale da meritarsi una denuncia penale, mentre 3 si erano messi alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.