Garibaldi e le giubbe rosse accendono piazza San Carlo: Torino si illumina come Lione [FOTO E VIDEO]

Giuseppe Garibaldi e le sue giubbe rosse in marcia per unire l'Italia hanno acceso di colore piazza San Carlo. Premendo un grosso pulsante rosso, il sindaco Stefano Lo Russo ha ufficialmente inaugurato questa sera alle 18 la prima edizione di Torino Città Dinamica. Sul modello della "Festa delle Luci" di Lione, fino all'8 gennaio i turisti potranno ammirare 70 immagini che illumineranno i palazzi e racconteranno la storia della città. Un video-racconto d'arte, dove sarà possibile vedere opere risorgimentali, così come quelle di Balla e il futurismo.

"Augurio alla città"

"Accendiamo un'opera d'arte - ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo - che rappresenta al meglio lo spirito di questo Natale, che fa della cultura e della nostra città una grandissima occasione di pensare in positivo". "Portare l'installazione artistica - ha aggiunto - nella piazza più bella di Torino è un augurio alla città. Il patrimonio architettonico, storico e culturale dei musei torinesi - che rende possibile il lavoro fatto - vogliamo farlo crescere anche nei prossimi anni".

Botti vietati, multe fino a 500 euro

E a poche ore dal Natale, il Comune ha diffuso l'avviso che durante le festività natalizie e il Capodanno "è tassativamente vietato far esplodere botti e petardi di qualsiasi tipo". I fuochi d'artificio, soprattutto in occasione di manifestazioni con una grande presenza di pubblico, "possono essere pericolosi per persone e animali fino a metterne a repentaglio la vita, ma provocare pure danni ingenti a edifici e cose". Le sanzioni previste per chi non si attiene alle regole vanno da un minimo di 50 a un massimo di 500 euro.