Giua e Zibba in concerto per il Folkclub

Questa sera, venerdì 23 dicembre alle ore 21.30 Giua e Zibba in concerto con "Maledetti Cantautori".

Per chiudere l'anno e la prima parte della XXXIV stagione di concerti del FolkClub un omaggio non ai cantautori maledetti ma alla maledizione di essere cantautori; al destino capitato a chi fa questa vita, che sia per scelta, obbligo o salvezza. Per molti semplicemente l'unica vita possibile. Giua e Zibba raccontano attraverso canzoni personali e di altri autori, un mondo fatto di viaggi, grandi sogni, umane quotidianità, gioie e imprecazioni. Un dialogo intimo, tra le luci e le ombre, tra la bellezza e la maledizione.