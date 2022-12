Ugl, la sede di via Bionaz intitolata alla memoria di Armando Murella, morto nei mesi scorsi

Una targa e l'intitolazione della sede Ugl Torino di via Bionaz 23F per ricordare Armando Murella, sindacalista morto tragicamente in un incidente stradale pochi mesi fa.



Si è tenuta nel pomeriggio di ieri la cerimonia che ha visto la partecipazione delle istituzioni locali e che ha voluto fare memoria di Armando Murella. “Nella primavera 2016 grazie al Segretario Murella è stata inaugurata proprio questa sede, che è ormai diventata punto di riferimento non solo per gli iscritti Ugl di Torino, ma anche per tutti i cittadini e lavoratori, che ogni giorno si rivolgono a noi, anche per i servizi di Patronato e Caf. Quindi è per questo motivo, che a distanza di quasi sei mesi dalla sua improvvisa, devastante, incommensurabile e incolmabile perdita, l'Ugl Torino, ad oggi rappresentata da me, vuole posare questa Targa che vuole non solo rappresentare le radici di questa sede, ma che vuole essere segno indelebile dei valori propri dell’”Uomo Armando”, che tutti noi, tutti i giorni, dobbiamo perseguire”, ha detto la segretaria di Ugl Torino, Silvia Marchetti.



“Murella non lo dimenticheremo mai - ha concluso -, non per retorica, ma come monito per il futuro, perché la sua forza, coraggio e determinazione ci accompagneranno sempre".