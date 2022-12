Vol.To approva il previsionale 2023: oltre 2 milioni e mezzo di euro per le attività del prossimo anno

È intenzione di Vol.To nei prossimi mesi implementare: 1) la rete di collaborazione con le pubbliche amministrazioni, come testimoniano le nuove progettualità in fase di definizione con le Città di Beinasco, Collegno e Leinì; 2) la co-progettazione con la Città di Torino per il supporto all’attivazione civica di giovani e adolescenti, la Convenzione con UIEPE di Torino per il rafforzamento del volontariato a sostegno di persone in esecuzione penale e la collaborazione con l’Ufficio Pio per l’emersione, asseverazione e validazione delle competenze non formali conseguite dai suoi volontari; 3) le relazioni con il mondo delle aziende profit per tutto ciò che concerne il volontariato aziendale.