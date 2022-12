Extinction Rebellion in Commissione Ambiente, Dago: "Consapevoli delle loro richieste"

“Si tratta di questioni che la Giunta sta già affrontando, ma è utile e costruttivo sentire anche la voce di associazioni o movimenti come Extinction Rebellion, che lavorano per contribuire a ridurre le emissioni e rendere più consapevoli i cittadini sulla necessità di modificare gradualmente alcuni stili di vita”. Lo ha dichiarato il presidente della Commissione Ambiente Angelo Dago al termine dell’audizione con i rappresentanti del movimento.

L’audizione, proposta dal presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia quando nell’ottobre scorso una delegazione del movimento venne ricevuta a Palazzo Lascaris, è stata richiesta da Diego Sarno (Pd) e si è svolta alla presenza dell’assessore all’Ambiente Matteo Marnati.

Le attiviste Annalisa Gratteri, Beatrice Battisti e Bianca Chiappino hanno ribadito la necessità di fare ogni sforzo “per ridurre ogni anno del 7% le emissioni per giungere al loro dimezzamento entro il 2030. Una sfida da cogliere e che, come richiesto dall’Onu, deve coinvolgere i Governi di tutto il mondo”.

Dimezzare le emissioni, hanno aggiunto, “non può rimanere un auspicio ma deve diventare realtà. Non abbiamo ricette perché non siamo politici, ma auspichiamo un piano regionale di comunicazione rivolto ai cittadini sulle misure intraprese per arginare la crisi e sui risultati raggiunti e forme di coinvolgimento attivo dei cittadini”.

Sono intervenuti, per richieste di approfondimenti, i consiglieri Sarno (Pd), Alberto Preioni, Valter Marin (Lega), Sean Sacco (M5s), Francesca Frediani (M4o), Giorgio Bertola (Europa verde) e Silvana Accossato (Luv).