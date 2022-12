Nuovo Maria Vittoria, la giunta Lo Russo ammette: "Pellerina? La soluzione perfetta non esiste"

E' scontro all'interno del Comune di Torino circa il futuro del "nuovo" Maria Vittoria, l'ospedale che dovrà sorgere al posto dell'attuale presidio e per cui la Città e la Regione avrebbero concordato sul sito della Pellerina.

Pellerina convince? Sì, no, forse

La sensazione infatti è che la Pellerina, per un motivo o per l'altro, non convinca del tutto ma che tergiversare non sia più possibile per due motivi: la necessità di costruire un nuovo ospedale a causa delle condizioni dell'attuale Maria Vittoria e la "paura" del Comune di Torino che la Regione dia priorità di finanziamento ad altri presidi in Piemonte. Un'eventualità da scongiurare in ogni modo, anche a detta della dottoressa Marilena Avanzato (Asl Città di Torino).

Mazzoleni: "Un'esondazione ogni 500 anni"

"La decisione sulla collocazione spetta alla Regione, ma la Città non sarà spettatrice. Una soluzione del tutto giusta non ci sarà mai, ma dobbiamo trovare la migliore possibile: l'area perfetta non esiste" ha ammesso con franchezza l'assessore all'Urbanistica della Città di Torino, Paolo Mazzoleni. Ed è stato l'assessore a chiarire la questione esondabilità, visto che in molti avevano lamentato la vicinanza della Dora come fonte di rischio per l'ospedale: "Secondo la stima più recente, abbiamo una possibilità di esondazione ogni 500 anni. Non è ad alto rischio, e la corruzione di vasche a laminazione lo ridurrebbe ulteriormente".

Rosatelli: "Non c'è tempo per aspettare bonifiche"

Per la questione sanitaria è invece intervenuto l'assessore ai Servizi Sociali Jacopo Rosatelli: "La discussione è aperta, è interesse di tutti i torinesi che l'ospedale si faccia. Le grida di allarme di infermieri, medici e pazienti non possono essere ignorate".

"La necessità di fare un ospedale emerge. Non possiamo permetterci di fare melina e non abbiamo tempo di aspettare la bonifica di uno spazio come per esempio quello dell'ex Thyssen" ha riconosciuto Rosatelli.

Russi attacca la Giunta

Parole che non hanno convinto Andrea Russi. Il capogruppo del M5S ha infatti presentato una proposta di mozione per dare priorità alle aree dismesse per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero nell'area Nord Ovest di Torino: "Sacrificare una parte di uno dei pachi più grandi di Torino, quando la Giunta si era dichiarata contro il consumo di suolo, stupisce". Il consigliere ha inoltre sollevato problemi relativi alla viabilità, alla ricollocazione dei giostrai e alla futura destinazione d'uso della struttura che oggi ospita il Maria Vittoria.

Russi ha poi criticato la Giunta Lo Russo: "Non si può giustificare tutto con l'urgenza. E'vero che la Regione decide, ma la Città ha proposto 7/8 soluzioni e la Pellerina non andava proposta".

Conticelli: "Fare in fretta e valutare alternative"

Più morbida la mozione con cui la capogruppo Pd Nadia Conticelli, sostenuta dalle consigliere Alice Ravinale (Sinistra Ecologista), Ivana Garione (Moderati) e Tiziana Ciampolini (Torino Domani), ha impegnato la Giunta a interloquire con la Regione per "fare in fretta", a "valutare altre aree come per esempio l'ex centrale AEM Martinetto e a vigilare affinché "il nuovo ospedale della zona ovest risponda ai più avanzati standard in materia di efficienza energetica e di impatto ambientale".

Chi ha invitato a non perdere tempo è il consigliere Silvio Viale (Lista Civica per Torino), mentre Enzo Liardo (FdI) ha chiesto di prendere in considerazione l'area dell'ex Mattatoio.