Sbanda con l'auto, sfonda il guard rail finisce e in una scarpata: ferito il conducente

Nottata di incidenti sulla tangenziale di Torino. Nella tarda serata un automobilista, per ragioni ancora da accertare, ha perso da solo il controllo della Fiat all’altezza dell’interscambio in direzione Milano. Il mezzo, dopo aver sfondato il guard rail, è finito all'interno di una piccola scarpata ai bordi della strada. Fortunatamente il conducente ha riportato solo lievi ferite ed è stato trasportato all'ospedale di Rivoli in codice giallo. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto la persona dalle lamiere, e la Polizia Stradale.

Macchina travolta in corsia di sorpasso

Sempre nella notta gli agenti sono intervenuti sulla tangenziale, tra gli svincoli IV novembre e sito Interporto in direzione Piacenza. Anche in questo caso il guidatore ha sbandato da solo, rimanendo fermo in corsia di sorpasso. In quel momento è sopraggiunto un altro veicolo, che lo ha travolto, andandosi poi a scontrare con i jersey. Anche in questo caso fortunatamente i conducenti sono rimasti feriti lievemente e sono stati portati al San Luigi di Orbassano, uno in codice giallo e uno verde. La Stradale ha chiuso la corsia di sorpasso e la prima corsia per permettere l'intervento di soccorso.