Fondazione di comunità e progetto "Sostieni Aurora", iniziativa di solidarietà per i quartieri Aurora e Porta Palazzo

Una seduta congiunta delle commissioni Contrasto fenomeni di intolleranza e razzismo, Assistenza e Pari opportunità, presieduta da Abdullahi Ahmed ha ospitato, giovedì pomeriggio, i responsabili della Fondazione di comunità Porta Palazzo, per la presentazione del progetto ”Sostieni Aurora”.

La Fondazione è una struttura articolata nata recentemente con una missione precisa, quella di migliorare la qualità della vita dei residenti e dei lavoratori che orbitano su questa porzione di territorio. Nel nome della solidarietà, dell’equità sociale e dell’inclusione, propone una visione collettiva che pone al centro delle attività la partecipazione. Come hanno spiegato durante la commissione, i primi anni di attività sono stati dedicati alla realizzazione di solide reti sociali, spazi pubblici accoglienti e case più accessibili.

In questo senso, la Fondazione vuole diventare protagonista nel promuovere il reperimento delle risorse necessarie a valorizzare il tessuto sociale del territorio attraverso iniziative e la collaborazione con altre associazioni e con le istituzioni. Fra le tante, l’adesione al progetto “Sostieni Aurora”, nato durante l’emergenza pandemica per intercettare e risolvere bisogni e necessità della cittadinanza del quartiere, soprattutto le realtà più fragili. Oggi, il fondo mutualistico nato nel 2020 dalla collaborazione di oltre 35 realtà operative in Aurora raggruppate nel Coordinamento Aurora, continua a sostenere le famiglie e le persone in difficoltà e grazie ai quasi 28mila euro già raccolti, ha potuto erogare contributi a sostegno dell’affitto e per prevenire gli sfratti, nella consegna di generi alimentari e di prima necessità, garantendo alcuni aspetti del diritto all’istruzione quali la possibilità di connessione a internet o la partecipazione alle gite scolastiche e ai campi estivi.