BlucinQue/Nice e Cirko Vertigo festeggiano a teatro con tre appuntamenti di teatrodanza, musica e circo contemporaneo

Il centro di produzione blucinQue/Nice e Fondazione Cirko Vertigo festeggiano il periodo natalizio con tre differenti appuntamenti in scena fra il 26 dicembre e l’8 gennaio in altrettanti teatri di Torino e provincia. Si tratta di Effetto Marilyn, in programma dal 26 dicembre all’8 gennaio al Teatro Le Serre di Grugliasco, Vertigine di Giulietta alle Fonderie Limone di Moncalieri il 30 dicembre, entrambi di Compagnia blucinQue e diretti da Caterina Mochi Sismondi, e Capodanno Gaber con Federico Sirianni e i musicisti del Teatro Canzone di Giorgio Gaber in programma il 31 dicembre al Teatro Café Müller di Torino.

A partire da un’icona, una donna, una diva e attraverso il movimento degli artisti, suggestioni visionarie e colonne sonore, per una nuova messinscena, al ritmo di un ciak. Compagnia blucinQue, che per il periodo di Natale arricchisce il suo cast di interpreti, presenta Effetto Marilyn, diretto da Caterina Mochi Sismondi: sedici gli artisti internazionali sul palcoscenico del Teatro Le Serre di Grugliasco, in via Tiziano Lanza 31, fra danza, teatro, musica live e circo contemporaneo. La prima dello spettacolo si terrà lunedì 26 dicembre alle ore 16:30. A seguire Effetto Marilyn sarà visibile per tutto il periodo natalizio nei giorni 27-28 dicembre alle ore 21:00, 31 dicembre alle ore 22:30, 1° gennaio alle ore 16:30 e 6-7-8 gennaio alle ore 16:00. Il 31 dicembre lo spettacolo terminerà prima dello scoccare della mezzanotte, quando è previsto un brindisi tutti assieme con il quale daremo il benvenuto al nuovo anno. Effetto Marylin completa la trilogia al femminile della compagnia blucinQue: dopo Vertigine di Giulietta e Gelsomina Dreams, si continua ad indagare una dimensione tra vita e sogno, tra dentro e fuori scena, portando sempre nel movimento e nelle sonorità di queste creazioni la ricerca di uno spiazzamento anche emotivo, disegnato in quadri coreografici. In occasione dei 60 anni dalla scomparsa di Marilyn Monroe, si è pensato di rendere omaggio e fare una riflessione sulla vita e il mondo di quest’altra grande icona.

Oscillazione, volo, perdita di equilibrio, tensione, per un lavoro di ricerca sul movimento e la composizione tra teatrodanza, musica dal vivo, testo e discipline circensi. A scandire il ritmo delle scene, l’alternanza dei brani tratti dal balletto di Prokofiev. È Vertigine di Giulietta, produzione di compagnia blucinQue in programma il 30 dicembre alle ore 21:00 presso le Fonderie Limone di Moncalieri. La musica eseguita dal violoncello classico, processato dal vivo da Beatrice Zanin, coinvolge nella composizione fisica e sonora i performer. In scena Elisa Mutto, Alexandre Duarte, Federico Ceragioli, Vladimir Ježić, Michelangelo Merlanti e Ivan Ieri, sotto la direzione di Caterina Mochi Sismondi.

Entrambi gli spettacoli sono inseriti nel programma del Nice Festival Torino, realizzato da Fondazione Cirko Vertigo.

Infine, con Capodanno Gaber il 31 dicembre alle ore 22:30 al Teatro Café Müller di Torino un omaggio pieno di passione e rispetto per uno dei più straordinari uomini di spettacolo del Novecento italiano. I musicisti del Teatro Canzone di Giorgio Gaber dedicano la serata più importante dell’anno al noto cantautore milanese, in occasione del ventennale dalla sua scomparsa che ricorre il 1° gennaio 2023. Un Capodanno speciale, guidato dal musicista Federico Sirianni legato a Gaber da un filo strano e sottile, avendo lavorato in più di un’occasione, nel corso del suo lavoro artistico, con alcuni suoi storici collaboratori come Gianpiero Alloisio e Arturo Brachetti. Lo spettacolo vede sul palco Federico Sirianni accompagnato dai musicisti del Teatro Canzone di Giorgio Gaber, Gianni Martini alla chitarra e Claudio De Mattei al basso. Federico Sirianni, cantautore genovese residente a Torino, ha pubblicato cinque album, l’ultimo dei quali, Maqroll, è stato definito dalla critica specializzata “un capolavoro” ed è stato finalista per la Targa Tenco 2022 nella categoria Miglior album in assoluto dell’anno. Lo spettacolo sarà seguito dal brindisi di mezzanotte.

Tutti i biglietti sono acquistabili su Vivaticket al link, sull’APP blucinQue Nice scaricabile su tutti i dispositivi e sono prenotabili presso la biglietteria di Fondazione Cirko Vertigo scrivendo a biglietteria@blucinque.it o telefonando allo 011 07 14 488.

Info su www.blucinque.it e www.cirkovertigo.com