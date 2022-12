In primavera Palazzo Cisterna apre il giardino al pubblico, Lo Russo: "Al pianterreno bar e sala mostre"

Palazzo Cisterna dischiude il suo magnifico giardino ai turisti. Dopo il trasferimento della Provincia in corso Inghilterra e l'addio al palazzo storico di via Maria Vittoria 12, usato oggi in parte per rievocazioni storiche ed eventi, il sindaco metropolitano Stefano Lo Russo punta ad aprire maggiormente la struttura a beneficio di chi visita Torino. "Il 2023 - ha spiegato Lo Russo - sarà l'anno dove Palazzo Cisterna potrà trovare una nuova collocazione e vita".

Tour guidati

Il primo step concreto è la riapertura al pubblico in primavera del giardino. Sul modello poi di quanto fatto in questi ultimi mesi con Palazzo Civico, l'idea è di potenziare i tour turistici facendo diventare la sede aulica di Maria Vittoria una tappa irrinunciabile per chi viene a visitare il capoluogo piemontese. Negli scorsi mesi si era ipotizzato che all'interno di Palazzo Cisterna potesse trovare sede la Corte dei Conti. "In caso di assegnazione - ha replicato il primo cittadino - ad altri enti, la parte aulica rimane a noi".

Al pianterreno bar e sala mostre