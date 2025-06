Rifugio di Cavour: emergenza operazioni per oltre 3 mila euro, servono donazioni

Un momento difficile per il Rifugio di Cavour che negli ultimi giorni ha dovuto far fronte a diverse operazioni costose all'interno di cliniche esterne. "Negli ultimi giorni putroppo abbiamo accumulato spese per un totale di oltre 3 mila euro" spiega Amanda Bordino, Vicepresidente della cooperativa Diamoci una zampa che gestisce rifugio di Cavour e canile sanitario di Pinerolo.

Domenica pomeriggio Radio GRP aveva lanciato un appello per cercare di raccogliere fondi per sostenere questo genere di spese.

"Da inizio maggio ogni domenica facciamo un collegamento con Christian Panzanaro per rilanciare adozioni e chiedere piccoli aiuti. Grazie a questo passaggio in radio, in tanti ci danno una mano, soprattutto in questo periodo che abbiamo dovuto operare diversi animali. Per ora abbiamo raccolto circa 600 euro. Purtroppo ci sono mesi in cui non ne abbiamo di spese in clinica, altri in cui sono ingenti".

Per le donazioni

DIAMOCI UNA ZAMPA SCS

IBAN: IT88F0306909606100000406808

Intesa San Paolo – Ag. Moncalieri

Mail: diamociunazampacoop@gmail.com PEC: diamociunazampacoop@arubapec.it Tel: 3394566332