Torino si prepara al Capodanno: biglietti ora sold out, ma il 29 dicembre prenotazioni riaperte per ultimi posti

Il 29 dicembre ultimi mille biglietti

L'ingresso sarà gratuito, ma la prenotazione obbligatoria: la capienza è fissata in 15 mila posti. Sono andati esauriti in pochissimo tempo i circa 14mila biglietti messi a disposizione dal Comune dal 15 dicembre. Ma per chi sogna di trascorrere il Capodanno sulle note dei cantanti torinesi c'è ancora una possibilità: il 29 dicembre sarà possibile infatti aggiudicarsi un posto dei mille restanti che verranno messi a disposizione.

550mila euro per Capodanno

Gli operai, come si vede dalle immagini, stanno montando il palco davanti a Palazzo Madama, dal lato dei Musei Reali. Un posto occupato negli ultimi anni dal contatore dei vaccini contro il Covid-19. A condurre sarà la serata sarà la serata l'attrice torinese Sara D'Amario, volto di "CentroVetrine". Tema dell'evento "TOLOVESYOU" - "Torino ti ama" oppure "Per te". In piazza Castello saranno vietate bottiglie di spumante e contenitori in vetro, così come sparare botti e fuochi d'artificio. Divieti che verranno estesi anche ad altre zone della città. Il costo totale del Capodanno è di 550mila euro.