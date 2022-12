La pista di bob di Cesana per le Olimpiadi 2026? Il sindaco risponde a Lo Russo: "Non ho ricevuto richieste o proposte"

"Sono perplesso circa le dichiarazioni del sindaco Stefano Lo Russo sulla messa a disposizione degli impianti olimpici del 2006 per le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026". Così il sindaco di Cesana Torinese, Roberto Vaglio, commenta le affermazioni del sindaco della Città Metropolitana di Torino (e del capoluogo piemontese) Stefano Lo Russo [LEGGI QUI] che stamattina ha "offerto" a mezzo stampa la pista di bob di Cesana e i trampolini di Pragelato per le prossime Olimpiadi Invernali.

"Come sindaco di Cesana", spiega Vaglio, "non ho ricevuto nessuna richiesta o proposta per il ripristino della pista di bob". "Come noto - continua - per rimettere in funzione la pista olimpica saranno necessari parecchi milioni di euro. Oggi non esiste più l'impianto di refrigerazione e il vecchio ad ammoniaca non è più ambientalmente sostenibile".

"Inoltre - conclude il sindaco - sarebbe normale prima di avanzare certe proposte interpellare le amministrazioni locali, cosa che non è stata fatta".