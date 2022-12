Juventus, Agnelli: "Decisione di dimettermi da presidente non è stata facile, sono convinto della correttezza del nostro operato"

"Sono perfettamente consapevole che quando tutto va bene sono grandissimi applausi e grandissimi pacche sulle spalle, mentre quando le cose non vanno bene come uno auspicherebbe invece la gente è più veloce a criticare qualsiasi attività che si è svolta e a voltare le spalle". Così l'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, oggi dimissionario, durante l'attesissima assemblea degli azionisti del club bianconero, che si sta svolgendo oggi a Torino, e che ha come punto principale all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2021-2022.

Proprio i bilanci degli ultimi tre anni, così come il "caso plusvalenze" e la questione stipendi "dilazionati", sono stati la causa del caos che ha travolto la Juventus, tra l'inchiesta Prisma e quella della giustizia sportiva. Una situazione che ha convinto il presidente Andrea Agnelli e tutti i membri del Cda, compreso il vice Pavel Nedved e l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, a presentare le dimissioni.

"Non è stata una decisione facile", ha spiegato Agnelli sulle dimissioni. "Mi sono sempre impegnato al massimo in questi anni, che sono stati straordinari. Tuttavia ho preso la decisione essendo del tutto convinto e in piena serenità. Personalmente credo che abbiamo fatto bene e i rilievi non sono giustificati, in ciò confortati anche dall'approfondita analisi fatta da esperti indipendenti. Ho però ritenuto di fare un passo indietro affinché non si potesse pensare che le scelte potessero essere anche solo in parte condizionate dal mio personale coinvolgimento".

"Ribadisco la correttezza dell'operato da parte della società anche condiviso da una serie di esperti per quanto riguarda le vicende di natura contabile", ha poi concluso Agnelli. L'ex presidente ha poi sottolineato che dalle critiche "si cresce".

All'assemblea ha preso parola anche lo storico dg (anche al tempo di Calciopoli) Luciano Moggi, in qualità di piccolo azionista. "Sono qui per ringraziare Agnelli, 9 Scudetti non si vincono con facilità. Sono quelle cose che difficilmente si riescono a capire, ma chi è dentro sa quanto sia difficile. Questa società non si è mai difesa o non si è saputa difendere ed è diventata un giocattolo nelle mani di altri soprattutto nei media. È un epiteto dato alla Juventus 'Vince perchè ruba', ma non è vero. La Juventus ha vinto sempre sul campo e non ha mai rubato niente a nessuno".