Dopo anni di degrado, smantellata l'ex edicola di via Sacchi

Al via ieri gli interventi di abbattimento richiesti dalla Lega in Circoscrizione

Dopo anni di degrado, sono iniziati ieri i lavori per lo smantellamento dell’ex edicola di via Sacchi 4. A richiederne l'abbattimento, che terminerà il 30 dicembre, il gruppo consiliare della Lega in Circoscrizione 1. “Siamo riusciti – commentano i consiglieri del Carroccio Federico Rolando e Antonio Di Nardo - ad ottenere la demolizione del manufatto, che insisteva, inutilizzato, da diversi anni sul suolo pubblico, contribuendo al degrado del primo tratto della via”.

Degrado in Borgo San Secondo

Una piccola risposta ai residenti di Borgo San Secondo, che da tempo denunciano i disagi legati al chiosco abbandonato, spesso imbrattato con gli spray e vandalizzato. “Questa è la dimostrazione -aggiunge la Lega - che se il cittadino partecipa alla politica attiva sul territorio, molti problemi simili possono essere affrontati risolti”.

Martinez: "Rilanciamo i portici"

Una rimozione fortemente voluta anche dal Coordinatore all’Urbanistica della 1 Francesco Martinez, che sottolinea: “La cura e la valorizzazione dei portici di via Sacchi, nonché la promozione complessiva di un’area fondamentale, rappresenta un impegno costante per la Circoscrizione 1”. “L’intervento di demolizione dell’edicola abbandonata, da noi sollecitato, non solo contribuisce a migliorare la qualità dello spazio pubblico, ma costituisce un ulteriore elemento per proseguire nelle attività di rilancio dei portici” conclude.