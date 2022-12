A Giaveno, la Befana scende dal Campanile

Il giorno dell’Epifania è speciale a Giaveno.

Dalle 10 alle 20 in piazza Molines e nel centro storico ci sarà un mercatino particolare.

In piazza Molines esporranno i loro prodotti i produttori locali (miele, formaggi, salumi della zona e altre prelibatezze) e hobbisti con le loro creazioni artigianali realizzate con tanta creatività.

Ci sarà anche una piccola area food per chi desidera mangiare mentre gira tra le bancarelle, con a disposizione arrosticini, crêpes gofri e altre sfiziosità “da passeggio”.

Il mercatino sarà presente anche nel centro storico e in piazza San Lorenzo lato Commercio.

Mentre le luci si accendono alle 17,30, e prende il via la magica atmosfera del villaggio di Babbo Natale in tutta piazza San Lorenzo, alle 18 ci sarà l’evento clou, per la gioia di grandi e piccini: la Befana scenderà dal campanile lanciando caramelle e cioccolatini. La Befana scende dal lato di via Umberto I – via XX settembre.

L’evento è in tutta sicurezza grazie alla collaborazione dell’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Valerio Ruffino onlus, che ha già realizzato alcune prove. La Befana sarà impersonata da Stefania Merlo, guida escursionistica naturalistica e esperta alpinista, che ha accettato con un pizzico di follia l’incarico di portare il sorriso ai bambini e alle bambine!

La Befana si era calata dal campanile nel 2020, poi l’evento era stato sospeso per due anni a causa del Covid. Quest’anno si potrà di nuovo ritrovarsi sotto il campanile parlante per assistere alla discesa.

Il Sindaco, Carlo Giacone, commenta: “Il 6 gennaio si chiude il periodo delle festività in cui il nostro Festival delle Luci ha avuto ancora una volta grande successo. Siamo contenti dell’apprezzamento del pubblico per le novità che ogni anno vengono messe in campo, come il laghetto in cui si gioca a schiacciare i funghi velenosi o le nuove storie raccontate da Frondo, dal Mascherone e dai loro amici alberi. Il parco Marchini è sempre più coinvolto dal Festival delle Luci per diventare un luogo di passeggio e aggregazione, fruibile anche nelle buie notti d’inverno. Ho visto negli occhi dei bambi la magia di sentire il campanile parlare; abbiamo avuto molte presenze, segno che il Festival è attrattivo di turisti nella nostra città. Ringrazio l’Ufficio turistico perché propone dei mercatini molto interessanti che rendono piacevole passare la giornata a Giaveno con la famiglia e per l’organizzazione della discesa della Befana dal campanile”.