Olimpiadi Milano-Cortina, Appendino e Iaria contro Lo Russo: "Irresponsabile riutilizzare pista bob Cesana"

Dopo il sindaco di Cesana, anche i parlamentari torinesi del M5S Chiara Appendino e Antonino Iaria sono contrari al riutilizzo della pista da bob per le Olimpiadi 2026. Il sindaco metropolitano Stefano Lo Russo, negli scorsi, aveva dato la disponibilità dell'impianto di Cesana, dei trampolini di Pragelato e dell'Oval di Torino per i giochi olimpici Milano-Cortina. Su questi ultimi, come su altri settori, pesano il rincaro materiale ed energia che hanno fatto schizzare verso l'alto il costo dei cantieri.

"Irresponsabile riutilizzare pista bob Cesana"

Per rimettere in funzione la pista di bob però, come denuncia il primo cittadino montano Roberto Vaglio, "saranno necessari parecchi milioni di euro. Oggi non esiste più l'impianto di refrigerazione e il vecchio ad ammoniaca non è più ambientalmente sostenibile". Posizioni condivise anche da Appendino e Iaria, che sottolineano come per queste strutture sarebbe "irresponsabile ripetere gli errori del passato, con i relativi danni ambientali ed economici lasciati poi ricadere sugli Enti Locali".

Sì all'Oval