Paura a Caprie, abitazione distrutta dalle fiamme

Paura nella notte a Caprie, dove ha preso fuoco il tetto di un'abitazione. Poco prima delle 3 i pompieri sono intervenuti in Casale Giuliani 9, dove è divampato il rogo sulla copertura. Le fiamme, essendo la struttura in legno, si sono estese anche al piani sottostanti: i danni sono piuttosto rilevanti e la casa risulta totalmente danneggiata. Sul posto le squadre 91 Susa, Volontari Susa Supporto. Condove, SQ Volontari Almese, Sup Susa. Non si registrano feriti.