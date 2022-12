Cosa bisogna avere per assistere un disabile

Avere in famiglia una persona con delle disabilità comporta sempre un grandissimo impegno. Tutti i componenti della famiglia, infatti, devono per forza di cosa supportarsi e darsi a vicenda una mano per poter aiutare in qualsiasi modo questo soggetto. Proprio per tale ragione, è fondamentale dotarsi di tutti quegli ausili di cui non si può davvero fare a meno e che rappresentano strumenti di importanza vitale per una persona che soffre per colpa di qualsiasi tipo di disabilità.

Infatti, gli ausili, come le carrozzine per disabili, e le tecnologie che sono state sviluppate e perfezionate in tutti questi anni si possono considerare degli strumenti fondamentali nella vita di tutti i giorni. Come si può facilmente, si tratta di strumenti e sistemi che riescono ad adeguarsi alle più disparate esigenze e preferenze, ma soprattutto a vari livelli di disabilità.

Quali e quanti sono i principali ausili per disabili

Come si può facilmente intuire, nel momento in cui si parla di ausili e supporti per disabili si fa riferimento ai bastoni tattili, agli occhiali appositamente sviluppati in base al tipo di disabilità, alle protesi acustiche, ma anche alle stampelle, passando per i deambulatori e le carrozzine, senza dimenticare il display Braille, ma ce ne sarebbero tanti altri da citare.

Questi supporti permettono di preservare il più possibile l’autonomia della persona disabile. Nella vita di tutti i giorni, si deve chiaramente affrontare una disabilità che impedisce lo svolgimento di determinate attività. Ebbene, grazie agli ausili, si riesce a compensare queste problematiche, anche se non sempre del tutto.

In ogni caso, gli ausili servono proprio a consentire di recuperare un po’ di autonomia, in maniera tale che la quotidianità sia resa un po’ più serena e semplice, sia chiaramente per la persona che soffre della disabilità che per quanto riguarda il caregiver e la famiglia nel suo complesso. Di conseguenza, è facile intuire come la scelta degli ausili faccia la differenza spesso e volentieri, soprattutto per via del fatto che i supporti presenti sul mercato non sono tutti uguali e consentono di svolgere le funzioni più disparate.

Le principali categorie di ausili per disabili

In primo luogo troviamo gli ausili per il tempo libero. In questo caso, si fa riferimento ad accessori, ma anche a un gran numero di attrezzature che offrono la possibilità di svolgere un gran numero di attività sia all’interno delle mura domestiche che all’esterno. Un esempio perfetto è rappresentato dalla classica sedia a rotelle.

Scendendo un po’ più nello specifico, ecco che tutti questi strumenti offrono la possibilità di incrementare in maniera notevole il livello di indipendenza delle persone disabili. Quindi, è facile intuire come vada a crescere pure l’autostima di questi soggetti, dato che finalmente possono svolgere delle attività normali della vita di tutti i giorni, senza più dover chiedere l’aiuto di terzi e dei loro familiari. Proprio sfruttando gli ausili per il tempo libero, ecco che anziani e persone disabili hanno la possibilità di superare degli ostacoli, di natura chiaramente soprattutto fisica, oppure di natura comunicativa, che non consentono loro di vivere appieno anche il rapporto e le relazioni con le altre persone, come ad esempio i membri della propria famiglia.

Gli ausili per il rafforzamento, invece, si riferiscono a un’altra categoria. Al suo interno troviamo tutti quegli accessori e quelle attrezzature che sono state sviluppate per rendere più forti le capacità, così come le competenze, della persona disabile. È chiaro che sia questa categoria di ausili che quella precedente sono del tutto interconnesse e mirano, nel loro complesso, a rendere più semplice la vita di tutti. Insomma, alcuni limiti che il disabile potrebbe avvertire vengono abbattuti, come nel caso dell’utilizzo della vasca da bagno ad esempio.