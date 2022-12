Al Teatro Colosseo il Natale non finisce ancora: domenica 8 gennaio arriva Carolina con il suo show musicale per tutti i bambini

Direttamente dalla tv (e da YouTube) al palco del Teatro Colosseo: Carolina arriva a Torino per far vivere (o meglio, rivivere) la magia del Natale a tutti i bambini.

Già, perché lo spettacolo "Un Natale favoloso" sarà in scena per due repliche, alle 15 e alle 18, soltanto domenica 8 gennaio. Un modo divertente per prolungare il Natale anche oltre la giornata di oggi.

Lo spettacolo, prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, è scritto dalla stessa Carolina Benvenga e distribuito da Savà Produzioni Creative, per la regia di Morena D’Onofrio.

I bambini si preparino: in scaletta tutte le canzoni natalizie più famose coreografate da Carolina. Un sogno che, nel periodo più magico dell’anno, diventa realtà, per uno show musicale assolutamente inedito che racchiude i più grandi successi di Carolina e dei suoi simpatici amici elfi, che trasporteranno grandi e piccini in una entusiasmante storia natalizia.

Divertimento, stupore, meraviglia, negli occhi dei bambini che potranno vivere il Natale 2022 con la loro star e i suoi compagni.

All’allarme di un S.O.S. per un piccolo imprevisto da codice rosso che mette a rischio la consegna dei regali a tutti i bambini del mondo, Carolina e i suoi compagni d'avventura si attivano per salvare il giorno più bello dell’anno. Insieme a lei, il buffo elfo Pymbor, il re delle marachelle Bèlmir e gli altri strampalati protagonisti della storia danzano, cantano e coinvolgono i piccoli spettatori in sala in una divertente caccia al tesoro in attesa dell'arrivo di Babbo Natale e della sua fedele renna dal naso rosso, Rudolph. Riusciranno a salvare il Natale? Le strabilianti scenografie, la fabbrica di giocattoli di Babbo Natale e i paesaggi innevati, le coinvolgenti coreografie e le canzoni che oltrepassano gli schermi e arrivano dal vivo in teatro, assicurano un'atmosfera da sogno che tiene incollati alla poltrona rossa anche i più piccoli.

"Dopo gli ultimi due anni", ha raccontato la stessa Carolina, "sentivo forte il bisogno di creare occasioni di incontro con i bimbi fuori dagli schermi, in un luogo speciale, nuovo anche per me e non esiste posto più suggestivo del teatro, soprattutto in un periodo magico come quello natalizio. Sarà molto emozionante, non vedo l'ora!".

TEATRO COLOSSEO Via Madama Cristina 71, ore 15 e 18, info web www.teatrocolosseo.it