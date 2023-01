Anarchici, il Questore di Torino avverte: "Da cani sciolti possibili attentati contro le istituzioni"

La questione anarchica non allarma, ma l'attenzione della polizia è massima a Torino. E' questa la riflessione di Vincenzo Ciarambino, questore di Torino che, in mesi particolari contraddistinti dal processo ad Alfredo Cospito, avverte: "Alcune frange anarchiche potrebbero diventare protagonisti di attentati contro le istituzioni".



Nelle ultime settimane infatti, sono aumentate le manifestazioni anarchiche in città, in concomitanza con il processo ad Alfredo Cospito, leader anarchico. "Negli anni, la componente anarchica qui a Torino ha fatto registrare azioni imprevedibili. Di difficile prevedibilità. Proprio come l'attentato a Fossano o alla Crocetta. Noi siamo vigili", ha ammesso il questore.



"Adesso - ha proseguito Ciarambino - gli anarchici stanno manifestando in strada, stanno cercando di pubblicizzare la sofferenza di Cospito al 41bis". Non è però escluso che qualche "cane sciolto" possa passare dalla manifestazione a un'attività clandestina: "Possono essere protagonisti di attentati contro le istituzioni".



"A Torino è forte il contrasto al movimento anarchico: siamo molto attenti a questi eventi e cerchiamo di intercettare segnale di pericolo", ha concluso il questore.

Nessun commento, invece, su un possibile sgombero del centro sociale Askatasuna: "E' una riflessione che deve afferire alla componente politica".