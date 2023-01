Torino non è la città delle donne: le violenze sessuali aumentano del 33%

Omicidi e reati sono in calo, ma la violenza contro le donne e l'eroina preoccupano e non poco. E' questa la fotografia fatta da Vincenzo Ciarambino, Questore di Torino, a seguito della divulgazione dei dati relativi al 2022 appena concluso.

Donne insicure, aumentano violenze

Uno dei dati più preoccupanti riguarda la violenza sessuale contro le donne: l'aumento del 33% è forte e certifica una città in cui i reati contro le donne sono una consuetudine, più che un'eccezione. Anche gli atti sessuali sui minorenni (+22,2%) e le percosse (+12,7%) risultano in aumento, mentre calano le minacce e lo sfruttamento della prostituzione.

Reati e omicidi in calo

In generale, il calo di reati è del 2,59% rispetto al 2021, con 108.459 reati contro gli 111.341 dell'anno precedente. In leggero aumento i reati contro la persona (+0,41), mentre in alo i delitti contro il patrimonio (-2,18%) e i delitti di altro tipo (-5,68). Il calo degli omicidi volontari è abbastanza forte, con un -73,68%. In aumento però i tentati omicidi +22%, e gli omicidi colposi (+11,50%).

Rapine e furti in aumento

Le note dolenti arrivano dall'aumento dei furti (+2,60%, 43.752 nel 2021 a 44.888 nel 2022). In sensibile aumento gli scippi, passati da 842 a 1.287 e la crescita del 21% rispetto all'anno prima dei borseggi. Calano i furti in appartamento (-8,50%) e sulle auto in sosta (-17%), mentre aumentano quelli ai danni di negozi (+4%). Le rapine segnano un +22% e aumentano in strada e negli uffici postali, ma calano nelle case e in banca.

Focus droghe: preoccupa il ritorno dell'eroina

Per quanto riguarda le droghe, è forte il calo di sequestri di sostanze cannabinoidi e di cocaina, mentre aumentano sensibilmente i sequestri di eroina e droghe sintetiche. Ed è proprio il ritorno a Torino dell'eroina a preoccupare. "Il sequestro di eroina non mi meraviglia, assistiamo al ritorno in strada dei tossicodipendenti, con aumento di rapine ai danni di negozi e farmacie" ha spiegato Ciarambino.