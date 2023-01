Tamponamento tra due veicoli dopo l'uscita per Collegno: traffico in tilt sulla tangenziale

Secondo incidente della giornata sulla tangenziale di Torino, dopo quello avvenuto prima dell'alba sul raccordo Torino-Pinerolo.

Traffico paralizzato in entrambe le direzioni

Questa volta il sinistro è avvenuto subito dopo l'uscita per Collegno in direzione sud: due i veicoli coinvolti, un ferito è stato condotto in codice verde all'ospedale di Rivoli. Risultato: traffico paralizzato in entrambe le direzioni.