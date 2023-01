Lavoro, 31 assunzioni in vista a Moncalieri e Settimo Torinese presso Mondo Convenienza

Ci sono 31 posti di lavoro che cercano il giusto interprete. Sono quelli che mette a disposizione Mondo Convenienza tra Settimo Torinese (16) e Moncalieri (15). La multinazionale italiana nel settore dei mobili per la casa prosegue la strategia di crescita in Italia con un nuovo ampio programma di assunzioni.



Complessivamente il Gruppo, presente in Italia con 46 punti vendita e 41 hub logistici, ha avviato un nuovo piano di assunzioni con circa 180 posizioni aperte per addetti alla vendita. E sono 11 i punti vendita nel Nord Italia coinvolti.