All'Epifania torna l'appuntamento con la Festa dei Popoli

È in programma domani, venerdì 6 gennaio 2023, presso il complesso del Santo Volto a Torino (via Borgaro 1) la tradizionale Festa dei Popoli organizzata dalla Pastorale Migranti in collaborazione con altri Uffici pastorali e le Cappellanie etniche.

La Festa dei Popoli ha preso avvio negli anni Novanta in diverse Diocesi italiane, con l’obiettivo di offrire uno spazio di condivisione e incontro tra la cittadinanza e gli immigrati. Da allora è divenuta un appuntamento fisso nel calendario delle Diocesi come pure per molti gruppi, associazioni e per la città intera.

Il programma prevede la Messa alle 11 nella chiesa del Santo Volto presieduta dall’arcivescovo mons. Roberto Repole. Poi alle 13 è in programma il pranzo multietnico condiviso, al quale tutti sono invitati a partecipare portando un piatto da condividere.

Dalle 14.30 spazio all'animazione con danze, canti e spettacoli dal mondo e iniziative rivolte ai bambini. La conclusione è prevista tra le 17.30 e le 18.