Discariche abusive e rifiuti abbandonati irregolarmente a Torino: nel 2022 più di 830 multe e denunce

Discarica abusiva in strada delle Vallette. Sacchetti di spazzatura gettati all'interno del Trincerone. Mobili e rifiuti ingombranti abbandonati illegalmente vicino ai cassonetti in Barriera di Milano, ma anche in altre quartieri di Torino. Sono queste alcune delle immagini di degrado con cui quotidianamente devono confrontarsi i torinesi.