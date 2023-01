Scelta sociale, la Circoscrizione 5 apre sportelli per aiutare anziani e disabili a ottenere il bonus regionale

Una mano tesa agli anziani e ai disabili, alle persone non autosufficienti. È quella tesa dalla Circoscrizione 5, primo ente decentrato ad aprire uno sportello per facilitare i torinesi a compilare i documenti necessari per l’adesione a “Scelta Sociale” stanziamento regionale diretto alla domiciliarità e alla residenzialità che prevede 90 milioni di euro a favore di anziani e disabili non autosufficienti. Fondi che garantiscono 600 euro al mese a persone non autosufficienti, da spendere in cure dirette o in strutture.