Barriera di Milano, arrestato un uomo di 36 anni sorpreso con due etti di eroina

L'uomo è stato fermato durante un controllo in corso Giulio Cesare, all'angolo con corso Novara, mentre si trovava a bordo di un’auto insieme a un'altra persona. Il trentaseienne, passeggero dell’auto, è stato trovato in possesso di un involucro contenente quasi 120 grammi di eroina e 480 euro in contanti. La perquisizione ha riguardato anche la sua casa, dove sono stati trovati altri 75 grammi della stessa sostanza stupefacente, nascosta in diversi luoghi.