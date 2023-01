Un milione di euro per la sicurezza di Barriera e Aurora, Ricca: "Coinvolgiamo il Ministero dell'Interno, sul modello ex Moi"

Riportare la sicurezza a Barriera di Milano e Aurora , coinvolgendo il Ministero dell'Interno sul modello di quanto fatto per gli sgomberi dell'ex Moi e dell'ex campo rom di via Germagnano. E la Regione è pronta ad investire un milione di euro: ad annunciarlo l'assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca , intervenendo in commissione nella doppia veste di consigliere comunale. L'esponente della Lega ha presentato una mozione con la quale chiede al sindaco Lo Russo di attivarsi " per garantire un presidio maggiore e costante delle forze dell'ordine, favorendo un ripristino della legalità " a Torino nord.

Da un punto di vista tecnico e amministrativo, l'idea è di attivare un protocollo che veda capofila la Prefettura per decidere come spendere lo stanziamento. "Il presidente Cirio - ha spiegato Ricca - è favorevole ad inserire a bilancio un milione di euro per la sicurezza, partendo dalle Circoscrizioni della zona nord 5, 6 e 7". "Stiamo lavorando con il Prefetto - ha aggiunto - per capire come investire i soldi, perché conosce il lavoro delle forze dell'ordine e l'ambito della sicurezza. Vogliamo chiedere al Ministro dell' Interno di partecipare a questo progetto".