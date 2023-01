La denuncia del Nursind: "Personale del 118 costretto al gelo a Ivrea"

Personale sanitario al freddo nella sede del 118 di via Torino a Ivrea. La denuncia è del Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche.

"Non solo in questo periodo il personale sanitario è costretto ad affrontare le difficoltà legate all'aumento del carico di lavoro - spiega il referente territoriale, Giuseppe Summa - ma in attesa, tra un intervento e l'altro, deve farlo in condizioni climatiche inaccettabili. Il personale ha dovuto tamponare con stufette proprie: così non viene garantito quanto previsto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ci rivolgeremo alle autorità competenti".

La sede, affittata da un privato, ospita il personale del 118 dipendente dalla Città della Salute di Torino oltre a quello della Croce Blu, assegnataria del servizio d'emergenza. Secondo il sindacato le temperature, a causa di un problema alla caldaia irrisolto da giorni, variano tra i 12 e i 15 gradi.