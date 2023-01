Meteo, da domani tornano le nuvole ma niente piogge su Torino e provincia

Il nuovo anno è iniziato come era finito il vecchio: poche precipitazioni e relegate sulle zone di confine delle Alpi, mentre arriverà il Foehn tra oggi e domani a rendere l'aria più secca. A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi a 14 gennaio Tempo per lo più stabile a causa delle correnti mediamente nordoccidentali in quota che renderanno l'aria più secca e più propensa a giornate serene. Al più ci saranno nubi di passaggio alte o velature, anche se a fine settimana la nuvolosità tenderà ad aumentare, così come il rischio di nebbia o nubi basse nelle aree di pianura. L'effetto porterà precipitazioni a ridosso delle zone alpine di confine tra torinese, Valle d'Aosta e alto Piemonte. Le temperature saranno fredde sulle zone appena citate, mentre sul resto del Nordovest, anche a causa del Foehn, saranno piuttosto calde per la stagione, mantenendo ancora senza interruzioni il periodo sopra la media iniziato a metà dicembre. Le massime oscilleranno attorno 10/12 °C, localmente anche fino 14/15 °C, mentre le minime saranno più variabili. In generale si attesteranno tra i 4 e i 7 °C sulle pianure, ma nelle zone tra torinese e cuneese saranno possibili valori minimi anche sotto lo 0, con brinate mattutine in caso di assenza di vento e cielo sereno. I venti come anticipato saranno nordoccidentali, con raffiche di Foehn che sulle Alpi raggiungeranno anche i 90/ 100 km/h. Stasera e domani raggiungeranno anche le pianure, e la città con raffiche anche fino a 50 km/h, rimescolando e purificando l'aria da giorni e giorni di umidità e inquinanti accumulati, che in parte sono stati già ridotti con le piogge di ieri. Nei giorni successivi il Foehn sarà relegato per lo più alle Alpi, mentre in pianura risulteranno deboli e di direzione variabile, anche se non è escluso qualche sporadico episodio di temporanee raffiche intense. Tendenza da 15 gennaio Non sembra esserci un cambio sostanziale della situazione dal punto di vista precipitativo, ma potrebbe esserci un passaggio di aria fredda ad inizio settimana prossima, ancora da confermare. Meteo Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino