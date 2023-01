Affidi, Torino come Bibbiano: chiesti 9 rinvii a giudizio

Nove rinvii a giudizio sono stati chiesti dalla Procura di Torino al termine dell'inchiesta sulla vicenda, che secondo gli investigatori ricordava il cosiddetto 'caso Bibbiano', di due bimbi di origine nigeriana affidati a una coppia di donne.

Tra i destinatari del provvedimento figura una psicoterapeuta già chiamata in causa nel processo di Reggio Emilia. Altri quattro indagati del procedimento torinese hanno chiesto la messa alla prova. La vicenda era cominciata nel 2013 quando la madre naturale dei due bambini si rivolse ai servizi sociali del Comune spiegando di non essere in grado di provvedere al loro mantenimento. Secondo le accuse, il successivo affidamento alla coppia fu viziato da numerose irregolarità.