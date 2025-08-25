Dai velox alla malasosta, nel 2024 a Torino oltre 62mln di multe. Salasso da oltre 73 euro a cittadino

Dagli autovelox, ai semafori rossi "bruciati" sino alla malasosta. Agli italiani costa caro non rispettare le regole al volante. Nel nostro Paese l'anno scorso le famiglie hanno speso oltre 2 miliardi di euro per pagare le multe stradali, circa 200 milioni in più rispetto al 2023. È uno dei dati emersi da un’analisi del Centro Studi Enti Locali su dati Mef e Istat.

Milano "re" delle multe

In termini assoluti, il Comune che si conferma re degli incassi da sanzioni stradali è Milano, con oltre 204 milioni e 577mila euro nel 2024. Segue Roma, che nello stesso periodo ha raggiunto quasi 169milioni di contravvenzioni stradali.

Nel 2024 oltre 73 euro di multe a torinese

E Torino? L'anno scorso il Comune sabaudo ha incassato ben 62.713.684 milioni in multe. Quasi 7 milioni in più rispetto al 2023, quando nelle casse di Palazzo Civico erano entrati 55.823.798 €.

In Piemonte, il capoluogo si conferma come la città con il dato pro-capite più alto per sanzioni: nel 2024 ogni torinese ha pagato una media di oltre 73 euro di multe.

Le sanzioni del 2025

Ed anche il 2025 i torinesi si dimostrano indisciplinati al volante: sinora la Polizia Municipale ha staccato verbali per oltre 28milioni e 174mila euro.