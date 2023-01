Dipendenti 'storici' lasciano il Comune di Chieri, Rachele Sacco: "L'Amministrazione glissa e non fornisce spiegazioni"

"Altri quattro agenti della polizia municipale con un lungo periodo di servizio a Chieri hanno chiesto trasferimento in altra sede, il 2022 è stato un continuo stillicidio di dipendenti, dal comandante della polizia, al segretario comunale e altri ancora. Ho più volte interrogato Giunta e Consiglio sui vari avvicendamenti, sui quali il sindaco Sicchiero e gli Assessori hanno glissato senza dare valide spiegazioni se non ricondurre tutto a questioni personali dei singoli", attacca Rachele Sacco, Consigliere Comunale Progetto Per Chieri – Salviamo l’Ospedale Insieme.

"A fronte di nuove ed inspiegabili “partenze” è impossibile non domandarsi cosa stia succedendo in Municipio. Siamo ben al di là del fisiologico turn over o ricambio generazionale, in certi casi, poi, viene da domandarsi quanto sia volontaria la decisione di trasferirsi e non, al contrario, obbligata. Si continuano a sostituire veterani e persone esperte di ogni settore con nuove assunzioni senza un bilanciamento che porterà inevitabilmente a periodi di transizione piuttosto difficili. Queste, poi, erano tutte persone capaci, che hanno svolto un’eccellente lavoro, come l’ex comandante della polizia".

"Conoscevano bene il territorio e le sue criticità. Con loro si doveva convocare il tavolo sulla sicurezza dopo un’annata davvero nera per la sicurezza in città. Il timore è ora tutto questo finisca nel dimenticatoio e che i nuovi arrivati necessitino tempo per acquisire quelle conoscenza delle problematiche e della città che sono andate perdute con le partenze, nel frattempo la situazione va solo peggiorando. Probabilmente i cittadini chieresi poco importerebbe se questo, naturalmente, non avesse ripercussioni sul servizio che ogni settore eroga. Ed è proprio questo aspetto che mi preoccupa, unitamente alla politica di questa maggioranza nei confronti del personale. In Consiglio, infine, nella mozione di sfiducia all’Assessore Rainato tra i tanti aspetti che non tornano c’era proprio quello del rapporto con il personale e, in particolare, con la polizia municipale e gli effetti si vedono. Mi domando cosa stia accadendo e perché. Cosa intende fare Sicchiero per invertire questa disastrosa rotta", conclude Rachele Sacco.