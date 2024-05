Case green, riqualificazione, Pnrr: il mondo delle costruzioni presenta le sue priorità ai candidati regionali [FOTO]

Dal dissesto idrogeologico alla riqualificazione urbana (soprattutto per gli edifici dismessi), passando per le comunità energetiche, l'applicazione e il rispetto del contratto nazionale, il blocco dei veicoli Euro 5, l'accesso al credito e le criticità del mercato immobiliare.

Sono questi i temi che Ance Piemonte, associazione che rappresenta i costruttori edili della regione, ha sottoposto ai tre candidati per la Regione Piemonte: il governatore uscente Alberto Cirio per il centrodestra, Gianna Pentenero per il centrosinistra e Sarah Disabato, esponente del Movimento Cinque Stelle.

"Il nostro settore è molto interessato a capire come sarà condotta la campagna elettorale e quali sono le proposte dei candidati alla Regione", spiega la presidente di Ance Piemonte, Paola Malabaila. "Siamo molto preoccupati per il Pnrr, per esempio, visto che si tratta di una risorsa importante, ma ci pare spesso difficile che vengano rispettati i tempi si pagamento: le nostre imprese non possono fare sempre da cassa allo Stato".

Dubbi anche sul fronte delle regole per le prospettive energetiche e green. "Non sappiamo ancora come sarà recepita in Italia la nuova normativa europea sulle prestazioni energetiche, ma senza un meccanismo di incentivi sarà molto difficile che sia messa a terra".

E ancora, sulla riqualificazione degli edifici dismessi "senza una regolamentazione chiara, è difficile che ci si muova, ma anche per questo tipo di operazione serve un sistema di incentivi".