Pista ciclabile ancora chiusa su corso Moncalieri, i cittadini: "Bloccato uno dei tratti più belli"

Ancora chiusa la pista ciclabile, nel tratto tra corso Moncalieri e il ponte Isabella. Un divieto di transito temporaneo per via dei lavori di manutenzione da parte del Servizio Ponti, vie d’acqua e infrastrutture che sta tuttavia infervorando gli animi dei ciclisti.

Chiusa da novembre, la pista resterà bloccata fino al non meglio specificato termine dei lavori in particolare sulla sponda destra del Po, compresa la rampa di collegamento a nord di ponte Isabella e quella di collegamento a nord di Ponte Blabis.

A lamentare il blocco d’accesso anche diversi cittadini sui social: “E’ uno dei più belli di Torino frequentato da moltissime persone che amano andarci a correre..." scrive un utente sul gruppo Facebook di San Salvario.

Su quel tratto a fine settembre è stato fatto un intervento. "C'è stato un cedimento che si è verificato a causa di un abbassamento del livello del Po (in occasione di lavori di manutenzione sulla traversa Michelotti, più a valle) - spiega l'assessore Francesco Tresso - ha evidenziato la necessità di un importante intervento di consolidamento fondazionale di tutto il tratto della pista ciclabile tra i 2 ponti".

I tempi per la riapertura dunque non saranno brevi: "Gli uffici hanno già elaborato un'ipotesi progettuale, stiamo ora chiedendo i finanziamenti sul progetto PON Metro Plus. I tempi per ottenere le risorse e avviare i lavori non saranno pertanto rapidi".